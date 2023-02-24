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На ВДНХ зацвёл "Сиреневый сад"

15:18
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Выставка открылась в павильоне "Цветоводство"

Настоящее февральское чудо. В павильоне "Цветоводство" на ВДНХ проходит выставка "Сиреневый сад", приуроченная ко Дню защитника Отечества.

Посетители смогут посмотреть коллекцию из 32-х уникальных сортов сирени, а также выбрать себе растение для сада или принять участие в тематических мастер-классах.

Зарядиться весенним настроением и вдохнуть чудесный аромат - отправилась Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
Выставка "Сиреневый сад" на ВДНХ
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