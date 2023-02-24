Курская область подверглась мощному обстрелу

Разрушено несколько домов

ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Зафиксировано 12 прилётов, сообщил глава региона Роман Старовойт у себя в Telegram-канале.

"Серьёзный обстрел с территории Украины Главное, никто не пострадал. Но последствия 12 прилётов существенные", - написал он.

Пострадали девять жилых домов, один из них во время обстрела загорелся. Пожарные оперативно справились с огнём. Помимо разрушений и пожара, населённый пункт остался без энергоснабжения.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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