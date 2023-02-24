Россия предостерегла США и НАТО от провокаций в Приднестровье

Москва ответит на них

МИД России предостерёг США, страны НАТО и власти Украины от очередных авантюрных шагов, в частности, в отношении Приднестровья. Как заявили на Смоленской площади, Вооружённые Силы России адекватно отреагируют на провокацию Киева и обеспечат защиту соотечественников и миротворцев в Приднестровье.

В ведомстве также отметили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности соотечественникам, миротворцам и военным в Приднестровье, будут расценены как нападение на Россию.

23 февраля Минобороны сообщило, что Россия фиксирует значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений у украинско-приднестровской границы. По данным военного ведомства, планируемое вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Ночью 24 февраля молдавские и приднестровские Telegram-каналы писали, что на границе Приднестровья и Украины в районе Первомайска сложилась напряжённая ситуация: со стороны Украины заметно передвижение военных.

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