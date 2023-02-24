В Авдеевке уничтожен командный пункт ВСУ

Наступление продолжается

В районе Авдеевки в ДНР уничтожены командный пункт и склад с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки на донецком направлении нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения. Здесь противник потерял до 240 человек, два танка, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушка Д-44 и другую технику.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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