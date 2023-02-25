Заразился ковидом 11 071 человек

За сутки в России госпитализировано 775 больных коронавирусом, всего зафиксирован 1 071 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 243 563 человека с COVID-19, умерло 396 004 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 142 человека, зарегистрировано 1 705 новых больных, всего в столице 3 413 246 инфицированных, скончались 48 170 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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