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Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий

16:39
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Её приурочат к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплате единовременной материальной помощи пострадавшим от радиационных аварий. От трёх до десяти тысяч рублей в столице получат около 15 тысяч граждан.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, выплату приурочат к очередной годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Её получат ликвидаторы аварии на станции, а также пострадавшие вследствие других радиационных аварий и катастроф.

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