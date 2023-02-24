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Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Белгородской области

17:43
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Никто не пострадал

ВСУ обстреляли село Шебекино в Белгородской области. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию детской площадки, сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Курская область подверглась мощному обстрелу

По его информации, пострадавших нет. Оперативные службы проводят разминирование территории.

Ранее сегодня массированному обстрелу подверглась Курская область. В селе Попово-Лежачи Глушковского района было зафиксировано 12 прилётов. Пострадали девять жилых домов, один из них во время обстрела загорелся.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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