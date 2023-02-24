США ввели санкции против Скабеевой и "Мегафона"

Также под ограничения попали банки, предприятия и физические лица

Под новые санкции США попали девять российских министров, включая главу Минэнерго и министра культуры, а также журналистка ВГТРК Ольга Скабеева.

Ограничения коснутся жены главкома ВКС, бывшего командующего объединенной группировкой войск на Украине Сергея Суровикина и командира батальона "Спарта" Артёма Жоги, а также глав 33 российских регионов.

Среди предприятий и организаций, которые попали под санкции – "Мегафон"; Объединённая зерновая компания; Запорожская АЭС; технопарк "Сколково" и связанные с ним компании; предприятия аэрокосмической отрасли; РУСАЛ LIMITED LIABILITY COMPANY RUSSUL; 11 банков, среди которых "Уралсиб" и МТС банк.

Помимо этого, власти США подают иск о конфискации собственности российского бизнесмена Виктора Вексельберга на 75 миллионов долларов.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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