Собянин подвёл итоги работы московского транспорта в 2022 году

Эта сфера столичной жизни актвино развивается

Сергей Собянин подвёл итоги работы транспортного комплекса за 2022 год. Основным трендом прошлого года стало возрождение популярности городского транспорта, сообщает портал mos.ru.

В 2022 году увеличилась доля поездок горожан на общественном транспорте, всё больше пассажиров принимают метро, Московские центральные диаметры, трамваи и электробусы. По итогам года Москва вошла в топ-3 и стала первой в Европе среди городов по темпам восстановления пассажиропотока после пандемии коронавируса.

Большие работы проведены по расширению и реконструкции Центрального транспортного узла. В частности, построены и отремонтированы девять пригородных вокзалов. В 2022 году завершён основной и самый сложный этап реконструкции Комсомольской площади. В столичном метрополитене были выполнены работы по замене 91 километра рельсов и 210 километров кабеля, отремонтированы 128 эскалаторов, реконструированы несколько станций, закуплены 272 вагона метро нового поколения "Москва-2020", 446 вагонов пригородных электропоездов и поездов МЦД.

Расширяется сеть столичных электробусов. Они обслуживают 79 маршрутов наземного городского транспорта. Также активно обновляется трамвайный парк: в 2022 году было закуплено 43 современных трамвая "Витязь-Москва".

Продолжается строительство новой городской трассы - Московского скоростного диаметра. Строительство основного участка - Северо-Восточной хорды - было завершено в сентябре 2022 года.

В 2022 году парк такси столичного региона достиг 154 тысяч автомобилей. На 19% выросло среднее число пассажиров в рабочий день. Кроме того, Москва по-прежнему занимает первое место в мире по числу автомобилей каршеринга: их уже около 30 тысяч.

В прошлом году популярное у столичных жителей мобильное приложение "Парковки Москвы" преобразовали в приложение "Парковки России". Теперь с его помощью можно оплатить парковку автомобиля не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а также на некоторых стоянках в Московской области.

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