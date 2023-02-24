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Собянин отметил эффективность городских программ поддержки малого и среднего предпринимательства

18:45
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Город активно помогает бизнесу

Более 13 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку в 2022 году. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что Москва реализовала свыше десяти программ для бизнеса. Самой популярной формой поддержки стало льготное кредитование.

Полученные деньги предприниматели направили на инвестиции, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Наибольший вклад в экономику внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также операции с недвижимостью.

Благодаря эффективности мер поддержки малый и средний бизнес справился со сложностями и продолжает развиваться. В 2023 году Москва поможет ему с учётом приоритетных направлений, пообещал Собянин.

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