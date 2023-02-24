Собянин отметил эффективность городских программ поддержки малого и среднего предпринимательства

Город активно помогает бизнесу

Более 13 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку в 2022 году. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва реализовала свыше десяти программ для бизнеса. Самой популярной формой поддержки стало льготное кредитование.

Полученные деньги предприниматели направили на инвестиции, пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Наибольший вклад в экономику внесли торговля, строительство, обрабатывающее производство, профессиональная и научно-техническая деятельность, а также операции с недвижимостью.

Благодаря эффективности мер поддержки малый и средний бизнес справился со сложностями и продолжает развиваться. В 2023 году Москва поможет ему с учётом приоритетных направлений, пообещал Собянин.

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