Французский журналист Адриан Боке получил гражданство России

Он работал в Донбассе
Французский журналист Адриан Боке сегодня стал россиянином. Указ о предоставлении ему гражданства нашей страны подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Боке работал в Донбассе и за активную пророссийскую позицию по конфликту на Украине подвергался преследованию на родине. Ему самому и его семье грозила смертельная опасность.
В итоге, в декабре прошлого года журналист обратился к властям нашей страны с просьбой о предоставлении политического убежища, сообщает "ТВ Центр".
Кроме того, российское гражданство указом президента предоставлено футболистам петербургского "Зенита" – бразильцам Малкому и Клаудиньо.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"