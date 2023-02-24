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Французский журналист Адриан Боке получил гражданство России

19:08
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Он работал в Донбассе

Французский журналист Адриан Боке сегодня стал россиянином. Указ о предоставлении ему гражданства нашей страны подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Боке работал в Донбассе и за активную пророссийскую позицию по конфликту на Украине подвергался преследованию на родине. Ему самому и его семье грозила смертельная опасность.

В итоге, в декабре прошлого года журналист обратился к властям нашей страны с просьбой о предоставлении политического убежища, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, российское гражданство указом президента предоставлено футболистам петербургского "Зенита" – бразильцам Малкому и Клаудиньо.

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