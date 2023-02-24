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Осуждённому на 23 года Вайнштейну суд добавил ещё 16 лет

19:47
  • пятница
  • 24 февраля 2023

Остаток жизни продюсер проведёт в тюрьме

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, приговорен ещё к 16 годам тюрьмы. Такое решение вынес суд в Лос-Анджелесе, где рассматривали эпизод об изнасиловании, побоях и пытках Вайнштейном итальянской модели. Инцидент произошел десять лет назад, имя женщины не называется.

Продюсера лишили свободы на 23 года ещё в ходе первого процесса, проходившего в Нью-Йорке в 2020 году. Вайнштейну приписывают сексуальные домогательства в отношении более чем 80 актрис и манекенщиц.

Новый приговор практически означает, что кинопродюсер, которому в следующем месяце исполнится 71 год, проведёт в тюрьме остаток жизни, сообщает "ТВ Центр".

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