МИД прокомментировал мирный план КНР

Главное препятствие для мирных переговоров по Украине – законодательный запрет Киева на любой диалог с российским президентом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

Она прокомментировала обнародованные КНР инициативы по мирному урегулированию ситуации на Украине. В Москве, по словам Захаровой, соображения Пекина разделяют.

Дипломат напомнила, что Москва привержена принципам соблюдения Устава ООН, норм международного права и неделимости безопасности. "Как и наши китайские коллеги, считаем нелегитимными любые несанкционированные Советом Безопасности ООН ограничительные меры. Это грубый инструмент недобросовестной конкуренции и экономической войны", - отметила Захарова.

Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. Это подразумевает прекращение поставок на Украину западных вооружений и наёмников, завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий, сложившихся в результате реализации права народов на самоопределение, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение всех угроз, исходящих с её территории.

Сегодня Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Документ состоит из 12 пунктов. В частности, Пекин предлагает прекратить военные действия, возобновить переговоры, содействовать экспорту зерна и прекратить введение односторонних санкций.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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