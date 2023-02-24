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Собянин: В Москве выросло производство медоборудования

19:56
  • пятница
  • 24 февраля 2023

В городе работают 200 предприятий

Москва по итогам 2022 года почти на треть увеличила производство медицинского оборудования. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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Мэр отметил, что сегодня в столице работают более двухсот предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты. Город помогает им разными способами.

В частности, предприятиям выдаются субсидии, льготные кредиты и займы. Например, компании "Медицинофф" город частично компенсировал покупку оборудования для производства мебели.

Также в столице создаётся благоприятный инвестиционный климат и развивается инфраструктура. Кроме того, в городе скоро появится большой фармацевтический кластер, его создают на базе особой экономической зоны "Технополис Москва".

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