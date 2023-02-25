Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной

Но только в рамках реализации целей спецоперации

Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции, но другие схемы даже не будет рассматривать. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что именно коллективный Запад не заинтересован в переговорах, поскольку рассматривает Украину, как испытательный полигон и источник прибыли для своих ВПК.

В Киеве радостно встречают очередного гастролёра. Обнимаются, улыбаются. Польский премьер Моравецкий приехал не с пустыми руками, с подарками – танками "Леопарад". Зеленский от счастья театрально пускает слезу. Танков, правда, всего четыре.

Польша также заявила о готовности обучать украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16. Вопрос только в том, кто будет готов их поставить. Боевые самолёты активно выпрашивал на площадке ООН глава украинского МИДа. По извращенной логике Дмитрия Кулебы, чем больше вооружений получит Киев, тем быстрее удастся потушить пожар. Это всё равно, что тушить его бензином, уверены сторонники дипломатического разрешения украинского конфликта, сообщает "ТВ Центр".

А вот канцлер Германии как будто отчитывается перед Вашингтоном, сколько денег бюргеров он уже спустил на помощь нацистскому режиму: более 14 миллиардов евро. Олаф Шольц на голубом глазу заявляет, что вовсе не поставки западного оружия затягивают конфликт и увеличивают число его жертв.

При этом канцлер на словах очень переживает, чтобы конфликт не разросся до уровня Россия - НАТО. Чем закончилась для его страны Вторая мировая он, видимо, ещё помнит.

Петиция против поставок вооружений Киеву и за начало мирных переговоров в ФРГ набрала уже 600 тысяч голосов. На субботу в Берлине запланировано проведение массового митинга против оказания военной поддержки Украине.

Китай предложил свой план по мирному урегулированию украинского кризиса из 12 пунктов и ознакомил с документом стороны конфликта. В нём отказ от менталитета холодной войны и односторонних санкций, прекращение поставок оружия и военных действий, защита гражданских лиц и военнопленных, обеспечение безопасности АЭС, содействие экспорту зерна и возобновление переговоров.

В нашем МИДе высоко оценили искреннее стремление китайских друзей, внести в вклад в мирное урегулирование конфликта. На Западе китайский план ожидаемо восприняли в штыки и сочли пророссийским. Хотя понятно, почему Пекин поддерживает Москву. США объявили КНР угрозой своей безопасности наравне с Россией. Против Поднебесной развязана торговая война. Именно поэтому, она последовательно выступает против любых рестрикций.

Госсекретарь США Блинкен открыто заявил, что немедленное перемирие приведет только к усилению и перевооружению России. Правда, пока кризис продолжается, американский ВПК зарабатывает миллиарды, заказами обеспечен на годы вперёд.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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