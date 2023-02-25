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Перерезана трасса, соединяющая Артёмовск со Славянском

10:19
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Наступление продолжается

Российские подразделения продолжают перемалывать технику и живую силу неонацистов и развивать наступление сразу на нескольких направлениях. На северо-западной границе Артёмовска противник отступил к посёлку Ягодное, там сейчас идут ожесточённые бои.
Вокруг Артёмовска идут серьёзные бои

Ранее российские штурмовые отряды освободили соседнюю Берховку. Таким образом, им удалось перерезать трассу, соединявшую Артёмовск со Славянском. В полуокружённом городе методично продвигаются пехотные подразделения, освобождая дом за домом, сообщает "ТВ Центр". 

Очередной взятый с боем опорный пункт ВСУ на Сватовском направлении. В окопах боекомплект: маркировка на итальянском языке. Это уже район Белогоровки. Ещё ночью при помощи тепловизора разведчики заметили появление бойцов ВСУ и сообщили снайперам.

В пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль провёл телефонный разговор с главой правительства Молдавии Дорином Речаном. Говорили о выводе российских военных с территории Приднестровья, написал сам Шмыгаль. Ранее в Кремле рекомендовали Кишинёву осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в регионе, а Минобороны официально предостерегло Украину от попыток устроить провокацию по захвату Приднестровья и пригрозило отреагировать.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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