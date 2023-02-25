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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:43
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

Проявляя отвагу и ежедневно рискуя собственными жизнями наши военные защищают мирное население Донбасса. В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации.

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Майор Игорь Рагель, начальник штаба реактивного артиллерийского дивизиона участвовал в обороне одного из населённых пунктов во время ночной атаки националистов. Благодаря грамотному командованию майора Рагеля, гаубичная батарея уничтожила восемь бронемашин и большое количество живой силы неонацистов. Противник понёс существенные потери и был вынужден отступить.

Сержант Арсен Гаджиагаев вместе с сослуживцами прикрывал мотострелков во время освобождения одного из населённых пунктов. Прицельным ударом артиллерийский расчёт Арсена уничтожил мобильную группу боевиков на пикапах, которые пытались обойти наши подразделения с фланга. Боевые порядки радикалов были серьезно ослаблены, что позволило российским военным перейти к стремительному продвижению и освободить населённый пункт, сообщает "ТВ Центр".

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