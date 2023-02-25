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США во власти непогоды: закрыты школы, отменены авиарейсы

11:35
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Такого не было 50 лет

Снегопады, потопы, гололёд и ураганы. США подверглись мощным ударам непогоды. Штормовое предупреждение объявлено в десятках штатов.
На север США обрушился мощный снежный шторм

На юге Калифорнии сильнейшие дожди спровоцировали сход селевых потоков и наводнение. В аэропорту Лос-Анджелеса отменены несколько сотен рейсов и тысячи задержаны. В Мичигане из-за ледяного дождя нарушено электроснабжение, многие жители остались также без горячей воды и отопления.

В горах Сьера-Невады из-за снежной бури перекрыты автомобильные трассы. В Портленде движение транспорта парализовано из-за гололедицы. В штатах Дакота, Миннесота и Висконсин - мощный снегопад, везде огромные сугробы.

На севере и западе США отменены занятия в школах. Природных катаклизмов таких масштабов, по данным американских метеорологов, страна не видела более 50 лет, сообщает "ТВ Центр".

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Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
Последствия снегопада в США
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