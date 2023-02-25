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В Рязанской области выпустили на свободу "скопинского маньяка"

12:11
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Несколько месяцев он провёл в СИЗО

Суд в Рязанской области освободил из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
"Скопинского маньяка" перевели в СИЗО

Там пояснили, что освободить Мохова пришлось в связи с окончанием предельного срока содержания под стражей по инкриминируемой ему статье Уголовного кодекса.

В августе 2022 года Мохова задержала полиция после того, как выяснилось, в его доме произошло убийство, а он помогал соучастникам переместить тело убитого. Сначала его отправили под домашний арест, но после нарушения условий его содержания, Мохову изменили меру пресечения на содержание под стражей.

В 2005 году Мохов был приговорен к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В марте 2021 года он был освобождён и вскоре стал фигурантом нового дела.

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