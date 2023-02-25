Собянин рассказал о новых автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостах Москвы

Их становится больше с каждым годом

С 2011 года в Москве построено 38 крупных автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов общей протяженностью более пяти с половиной километров. Об этом в своём персональном блоге написал Сергей Собянин. Мэр поделился и планами на будущее: в Москве построят ещё боле 20 мостов через Москву-реку, Яузу и многочисленные малые реки города.

Собянин рассказал о наиболее важных московских мостах, построенных за последнее десятилетие. Среди них – шесть новых мостов на Северо-Западной хорде и проспекте Генерала Дорохова, включая крупнейший Новый Карамышевский (Балочный) мост через шлюз №9 Канала имени Москвы.

Этот мост создал благоприятные возможности для развития территории Мнёвниковской поймы и в целом ощутимо улучшил условия дорожного движения в западном секторе Москвы.

На Московском скоростном диаметре уже построены и вскоре появятся новые мосты. Три моста через реку Лихоборка обеспечивают комфортное движение по основному ходу магистрали в районе Сельскохозяйственной улицы. Еще один мост через Лихоборку сооружён в районе Дмитровского шоссе. В этом году на магистрали будет открыт новый мост через Москву-реку в районе станции Москворечье.

В районе новых набережных Москвы-реки от Таганки до Печатников был построен Кожуховский мост длиной 783 метра. Благодаря ему существенно сократился путь из Печатников до парка развлечений "Остров Мечты". В конце 2023 года появится сдать мост через затон Новинки.

В Зеленограде на месте обветшавшего моста через Сходню появился новый. Он увеличил пропускную способность Центрального проспекта, Солнечной аллеи и проспекта Генерала Алексеева. А в Новой Москве построено более десяти мостов через Пахру, Десну, Сосенку и другие местные реки.

Мэр отметил, что строительство железнодорожных мостов стало важнейшей частью модернизации инфраструктуры. Для запуска Московского центрального кольца уже построены шесть мостов. Ещё девять железнодорожных мостов сегодня находится в процессе возведения.

Большое значение уделяет город развитию пешеходных мостов. Самый знаковый реализованный проект - парящий мост в парке "Зарядье". Это - новая достопримечательность Москвы, уникальная смотровая площадка и лучшее место для селфи.

"Новые московские мосты – красивые и функциональные сооружения, которые бережно вписаны в окружающий городской ландшафт и будут хорошо служить москвичам на протяжении многих десятилетий", - заключил Собянин.

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