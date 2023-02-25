Лукашенко опроверг слухи о поглощении Белоруссии Россией

Их распускают недруги

Александр Лукашенко видит в слухах о планах поглощения Белоруссии Россией попытку разрушить отношения двух стран. Об этом он заявил журналистам, передаёт БелТА.

"Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - сказал президент Белоруссии.

Он считает, что такой же позиции придерживается и президент России. "У нас есть своя стратегия? Есть. У России - ядерная крупная держава - есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе", - указал Лукашенко.

Россия и Белоруссия образуют Союзное государство с глубокой степенью интеграции. Оно было создано в 1996 году. При этом оба государства остаются независимыми.

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