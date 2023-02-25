ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко опроверг слухи о поглощении Белоруссии Россией

13:48
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Их распускают недруги

Александр Лукашенко видит в слухах о планах поглощения Белоруссии Россией попытку разрушить отношения двух стран. Об этом он заявил журналистам, передаёт БелТА.
Лукашенко пригрозил жестким ответом на агрессию против Белоруссии

"Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство", - сказал президент Белоруссии.

Он считает, что такой же позиции придерживается и президент России. "У нас есть своя стратегия? Есть. У России - ядерная крупная держава - есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия - жить, как со своими братьями, в мире и дружбе", - указал Лукашенко.

Россия и Белоруссия образуют Союзное государство с глубокой степенью интеграции. Оно было создано в 1996 году. При этом оба государства остаются независимыми.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.