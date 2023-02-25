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Медведев раскрыл планы Запада на Украине

13:12
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Но им не суждено сбыться

Цель коллективного Запада - одолеть Россию чужими руками. Об этом написал в своей статье для издания "Национальная оборона" зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев оценил запас вооружений России

"Но цель – одолеть Россию чужими руками – видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы. А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни", - отметил политик.

Комментируя поставки на Украину западной военной техники, Медведев написал: Киеву с барских плеч пожаловали такое количество боевой техники, что в итоге привело к опустошению складов в Европе. "Самим не хватает, чтоб проводить учения и стрельбы. Да и американские военные не в восторге", - указал он.

Ранее страны Запада договорились о передаче Украине танков, но вскоре выяснилось, что поставки могут начаться только через несколько месяцев. Кроме того, США и страны НАТО так и не пришли к согласию по вопросу передачи Киеву боевых самолётов.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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