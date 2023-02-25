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В России начнётся эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

14:07
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Он стартует 1 марта

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов начнётся в России с 1 марта. Лекарства можно будет купить через интернет в Москве, Московской и Белгородской областях, сообщается на сайте правительства России.
Путин обратил внимание на подорожание лекарств

Онлайн-продажи будут идти в этих регионах в течение трёх лет. В эксперименте примут участие аптеки, у которых есть собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом.

Среди условий участия в эксперименте – наличие помещений для хранения сформированных заказов и возможность своевременно и безопасно доставлять лекарства покупателям с использованием специальных боксов, в которых соблюдается температурный режим.

Торговать в рамках эксперимента можно будет антибиотиками, препаратами для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. Запрещена онлайн-торговля психотропными и наркотическими препаратами, а также сильнодействующими лекарствами и медикаментами, с объёмной долей этилового спирта выше 25%.

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