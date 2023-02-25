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У берегов Африки проходят масштабные учения России, Китая и ЮАР

15:02
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Манёвры вступили в активную фазу

У южных берегов Африки перешли в активную фазу совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР. В манёврах принимает участие фрегат “Адмирал Горшков”, оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Reuters: Россия не будет использовать "Циркон" на учениях в Африке

Экипажи кораблей трёх стран будут отражать воздушные атаки условного противника, освобождать суда от потенциальных захватчиков, проводить тактическое маневрирование.

Для начала представители России, КНР и ЮАР подписывают трёхсторонний протокол. Теперь предстоит активная фаза военно-морских учений в водах Индийского океана. Основные эпизоды отрабатываются тщательно, сначала на бумаге. На карте - модели боевых кораблей России, Китая и Южно-Африканской Республики, сообщает "ТВ Центр".

На этот раз от российской стороны в масштабных учениях у южных берегов Африки участвует отряд кораблей Северного флота. Фрегат "Адмирал Горшков" - носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - аналогов которым в мире нет. И средний танкер "Кама". Экипажи трёх стран обмениваются опытом и отрабатывают взаимодействие, в том числе по борьбе с террористами.

По легенде гражданское судно захвачено террористами. Морпехи, благодаря четкой и слаженной работе быстро обезвреживают преступников и освобождают заложников. Впереди -  артиллерийские стрельбы, отражение воздушных атак, тактическое маневрирование и отработка помощи терпящему бедствие кораблю. Предстоит также учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по цели.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Совместные ВМФ учения России, Китая и ЮАР
Учения ВМФ России
Учения ВМФ России
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Совместные ВМФ учения России, Китая и ЮАР
Совместные ВМФ учения России, Китая и ЮАР
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
Фрегат ВМФ России "Адмирал Горшков"
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