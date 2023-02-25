У берегов Африки проходят масштабные учения России, Китая и ЮАР

Манёвры вступили в активную фазу

У южных берегов Африки перешли в активную фазу совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР. В манёврах принимает участие фрегат “Адмирал Горшков”, оснащённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Экипажи кораблей трёх стран будут отражать воздушные атаки условного противника, освобождать суда от потенциальных захватчиков, проводить тактическое маневрирование.

Для начала представители России, КНР и ЮАР подписывают трёхсторонний протокол. Теперь предстоит активная фаза военно-морских учений в водах Индийского океана. Основные эпизоды отрабатываются тщательно, сначала на бумаге. На карте - модели боевых кораблей России, Китая и Южно-Африканской Республики, сообщает "ТВ Центр".

На этот раз от российской стороны в масштабных учениях у южных берегов Африки участвует отряд кораблей Северного флота. Фрегат "Адмирал Горшков" - носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - аналогов которым в мире нет. И средний танкер "Кама". Экипажи трёх стран обмениваются опытом и отрабатывают взаимодействие, в том числе по борьбе с террористами.

По легенде гражданское судно захвачено террористами. Морпехи, благодаря четкой и слаженной работе быстро обезвреживают преступников и освобождают заложников. Впереди - артиллерийские стрельбы, отражение воздушных атак, тактическое маневрирование и отработка помощи терпящему бедствие кораблю. Предстоит также учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по цели.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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