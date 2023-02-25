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Мурманский рыбный порт увеличивает грузооборот

15:08
  • суббота
  • 25 февраля 2023

В развитие инфраструктуры вложено 2 миллиарда рублей

Импортозамещение в рыбном порту Мурманска. В сравнении с прошлым годом он уже увеличил грузооборот на четверть, и эта цифра продолжает расти. Здесь принимают грузы из России и дружественных стран. Причём, не только рыбную продукцию, но и корма для аквакультуры и минеральные удобрения.
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За неделю Мурманский рыбпорт принимает около шестисот тонн одних только кормов. У рыбных хозяйств в России возникли проблемы с поставками из-за рубежа, теперь их принимают из Белоруссии. Такой вид грузов для этих доков – новый. По остальным показателям грузооборот тоже вырос.

Эдуард Малашенков, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта: "Это сельдь, скумбрия, у нас не было порядка не то, что семи лет, а больше десяти лет. Сейчас они здесь выгружаются. Тоже это не маленький грузооборот. Мойва - в прошлом году 13 тысяч тонн. Подготовлена и действует площадка на 150 рефконтейнеров с подключением к электросети. Даже уже был первый опыт отправки судна".

Такие рекордные показатели – результат сплочённой работы коллектива. В прошлом году порт вступил в национальный проект "Производительность труда", в рамках которого прошёл аудит, чтобы выявить проблемные места и точки роста, а сотрудники проходят обучение. Работа здесь тяжёлая, поэтому особое внимание – условиям.

Эдуард Малашенков, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта: "Очень хорошие условия для наших докеров-механизаторов. Полностью переоборудованы раздевалки, места отдыха, приёма пищи, душевые, даже есть сауна. То есть, заботимся о людях, они естественно, тоже отдают свою душу и стараются работать на благо предприятия".

Техника в Мурманском рыбпорту новая: более 50 погрузчиков, несколько автокранов на пневмоходу разной мощности, модернизировали эстакаду со стороны залива, и теперь вместо четырёх судов одновременно обрабатывают пять. За последние шесть лет в улучшение инфраструктуры было вложено два миллиарда рублей, а выручка предприятия выросла почти на 70%.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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