В Москве строят храм в честь Казанской иконы Божией матери

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-востоке Москвы возводят храм в честь Казанской иконы Божией матери. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменная церковь почти готова. Завершены все монолитные работы, установлены купола и кресты. В храме гранитные полы, проложены инженерные сети. Установлен каркас иконостаса. Сейчас ведётся внутренняя отделка.

В тёплое время повторно окрасят фасады. В приходском доме завершена кирпичная кладка стен, приступают к установке кровли. Осенью благоустроят прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

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