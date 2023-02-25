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В Москве строят храм в честь Казанской иконы Божией матери

15:55
  • суббота
  • 25 февраля 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-востоке Москвы возводят храм в честь Казанской иконы Божией матери. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменная церковь почти готова. Завершены все монолитные работы, установлены купола и кресты. В храме гранитные полы, проложены инженерные сети. Установлен каркас иконостаса. Сейчас ведётся внутренняя отделка.

В тёплое время повторно окрасят фасады. В приходском доме завершена кирпичная кладка стен, приступают к установке кровли. Осенью благоустроят прилегающую территорию, сообщает "ТВ Центр".

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