В Москве прошёл концерт в поддержку защитников Донбасса

На сцену вышли известные исполнители

Концерт-марафон в поддержку защитников и жителей Донбасса прошёл в столичном зале "Зарядье". Он собрал на одной сцене известных актёров, музыкантов и звёзд балета, сообщает "ТВ Центр".

В программу включили шедевры русской поэзии, прозы и классической музыки. Зрители услышали фрагменты произведений Чайковского, Рахманинова, Мусоргского, Шостаковича, стихи признанных мастеров художественного слова и современных авторов.

Все номера объединили в единую мультимедийную композицию, посвящённую подвигу русских воинов. Дополнила её выставка рисунков детей Донбасса, представленная в фойе зала. Все сборы с концерта пойдут на благотворительность.

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