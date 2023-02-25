Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций

Об этом сообщил глава европейской дипломатии

Евросоюз сегодня принял 10-й пакет антироссийских санкций. Об этом в соцсети сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ограничения коснутся более 120 физических лиц и организаций.

Он указал, что в список включены фигуранты, которых в Брюсселе считают причастными к "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей".

Очередной пакет европейских санкций был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза.

Судя по представленным Еврокомиссией предложениям, санкционный пакет затронет электронику, спецтранспорт, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолётах. В список физических лиц попали политики, силовики и журналисты.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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