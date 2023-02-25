ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз принял 10-й пакет антироссийских санкций

14:50
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Об этом сообщил глава европейской дипломатии

Евросоюз сегодня принял 10-й пакет антироссийских санкций. Об этом в соцсети сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Ограничения коснутся более 120 физических лиц и организаций.
США ввели санкции против Скабеевой и МТС Банка

Он указал, что в список включены фигуранты, которых в Брюсселе считают причастными к "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей".

Очередной пакет европейских санкций был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза.

Судя по представленным Еврокомиссией предложениям, санкционный пакет затронет электронику, спецтранспорт, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолётах. В список физических лиц попали политики, силовики и журналисты.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.