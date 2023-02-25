За сутки в зоне СВО сбиты три украинских самолёта

Об этом сообщили в Минобороны России

Авиация и силы ПВО России сбили за сутки в зоне спецоперации три украинских самолёта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Су-24 и МиГ-29 были сбиты в ДНР, а штурмовик Су-25 уничтожен в Херсонской области.

Также на донецком направлении уничтожены свыше 120 украинских военных, пять единиц техники и склад с боеприпасами в районе Авдеевки.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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