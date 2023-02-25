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Приложение МТС Банка исчезло из App Store и Google Play

18:06
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Его можно скачать в RuStore

Приложение МТС Банка недоступно в App Store и Google Play. При этом его можно скачать в RuStore или с сайта МТС Банка, сообщается в Telegram-канале кредитной организации.
США ввели санкции против Скабеевой и МТС Банка

24 февраля Великобритания ввела санкции против МТС Банка и ещё трех российских банков. Ограничения предполагают блокировку активов кредитных организаций на территории Соединенного Королевства. В ответ МТС Банк заявил, что не имеет активов в Великобритании.

Кроме того, санкции против МТС Банка ввёл 24 февраля и Минфин США. Они предусматривают ограничения на проведение ряда операций с санкционными банками.

25 февраля Евросоюз объявил о десятом пакете антироссийских санкций. Ограничения касаются, в том числе, трёх российских банков.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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