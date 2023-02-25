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Собянин: Сроки реализации программы реновации ускорены в 14 городских районах

16:08
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Подобрано 35 стартовых площадок для строительства

В 14-ти московских районах ускорилась реализация популярной у столичных жителей программы реновации. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в 2022 году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек по программе реновации. Также за год подобрано 35 стартовых площадок общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров для строительства современного жилья.

Собянин напомнил, что московские власти уже несколько лет помогают жителям старого и ветхого жилья переехать в комфортные квартиры. Всего в программу включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

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