ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

16:43
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Там обитают редкие виды животных

Сергей Собянин подписал постановление об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки".

В состав природного комплекса площадью более 23 гектаров войдут участки долины реки Лихоборки, на которых сохранились благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений. В частности, около реки живут редкие для столицы красная утка, озёрная лягушка и европейский крот; часто встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница и белоспинный дятел.

Река Лихоборка - самый крупный правый приток Яузы протяженностью около 18 километров. Она протекает на территории Москвы в районах Головинский, Западное Дегунино и Отрадное, сообщает портал mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Река Лихоборка
Река Лихоборка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.