Собянин подписал постановление о создании новой ООПТ в долине реки Лихоборки

Там обитают редкие виды животных

Сергей Собянин подписал постановление об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки".

В состав природного комплекса площадью более 23 гектаров войдут участки долины реки Лихоборки, на которых сохранились благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений. В частности, около реки живут редкие для столицы красная утка, озёрная лягушка и европейский крот; часто встречаются обыкновенная пустельга, коростель, камышница и белоспинный дятел.

Река Лихоборка - самый крупный правый приток Яузы протяженностью около 18 километров. Она протекает на территории Москвы в районах Головинский, Западное Дегунино и Отрадное, сообщает портал mos.ru.

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