Мальчик, котёл и вышки: обзор Hogwarts Legacy

Большая радость и большое разочарование

Великим фэнтези-франшизам редко везет на столь же великие игры по ним. Скажем, по "Игре престолов" вообще нет ни одной (не будем же мы искать величие в интерактивном кино от Telltale или максимально безликой поделке от студии ремесленников Spiders). По "Властелину колец" есть неплохая, но не выдающаяся серия Shadow of Mordor/War, где блистательные находки соседствуют с до слез разочаровывающей вторичностью. Да, по вселенной Толкина есть еще старая, как борода Гэндальфа, и почитаемая, как мастерство Келебримбора, многопользовательская РПГ, но всерьез обсуждать данный жанр в 2023 году - это сами понимаете. Дурной вкус.

Разумеется, тем самым исключением, которое почти всегда есть в правиле, является "Ведьмак". Вот уж серия игр, к которой даже у самых ярых хейтеров вряд ли найдется более одной-двух легитимных претензий. Особо здесь, конечно, выделяется третья часть, и по сей день остающаяся просто лучшей action-RPG на рынке. Несмотря на свой, по меркам видеоигр, довольно приличный возраст.

А что же "Гарри Поттер"? Да ничего. До выхода Hogwarts Legacy игры по творчеству Джоан Роулинг получались в лучшем (самом-самом лучшем) случае просто компетентными. Схема была примерно такая: вот выходит очередной фильм, и тут же, как бы на сдачу с билета в кино, вы получаете диск с игрушкой. Такой, на разработку которой издатель не потратит существенную сумму денег, но при этом такой, чтобы восторженные фанаты получили бы 5-7 часов удобоваримого геймплея - без затей и откровений, зато в знакомых локациях с любимыми персонажами. Ну а когда фильмы кончились, кончились и, собственно, игры. И долгие годы длилось это затишье.

В сущности же главный вопрос, на который нам сегодня надо ответить, - стала ли Hogwarts Legacy, ожидавшаяся, кроме шуток, миллионами людей по всему миру, великой игрой по великой вселенной? И да, и нет. Ниже я приведу по два максимально субъективных, но веских аргумента за ту и другую позиции.

О, Хогвартс, ты прекрасен!

Главное достоинство этой игры - бережное и вдохновенное отношение к сеттингу. Сразу заметно, что Hogwarts Legacy делали увлеченные поклонники книг Роулинг и фильмов от Warner Brothers. Если и вы - один из таких увлеченных поклонников, то, на самом деле, дальше можете не читать - покупайте игру (в России она официально не продается, но способы легально ее приобрести на ПК, PlayStation 5 или Xbox Series S/X есть). И отправляйтесь разглядывать достопримечательности.

Местный Хогвартс и окрестности в виде деревни Хогсмид и Запретного леса - это то, о чем фанаты прежде могли лишь мечтать. Можно потратить много часов, только гуляя по замку и с лупой рассматривая интерьер. Не будет особым допущением сказать, что Hogwarts Legacy - это главным образом интерактивная экскурсия по самой известной в мире школе чародейства и волшебства. И само по себе это не плохо. Даже наоборот.

Фан-сервиса в игре Avalanche Software столько, что от передоза счастья можно ненароком впасть в дофаминовую кому. Визуально и антуражно замок, наполненный загадками, секретами, тайниками, представляет собой смесь образов из фильмов и книг с небольшим налетом отсебятины, которая, впрочем, не раздражает, а вполне логично делает из утилитарной архитектуры игровое пространство. Все, начиная от гостиных факультетов и кабинета зельеварения, продолжая Большим залом и Башней Астрономии и заканчивая полем для квиддича, до упора накачано деталями и, если угодно, цитатами. Почти все двери можно открыть, почти любую примечательную вещь - внимательно осмотреть (а иногда - и потрогать!), почти на любую высоту - забраться.

Еще раз: Hogwarts Legacy - это гениальный фан-сервис. Вспомните любую характерную деталь вселенной Гарри Поттера - и вы, скорее всего, найдете ее в этой игре. Это касается как мелочей, так и основополагающих правил мира. Говорящие картины, летучий порох, лавка Олливандера, полеты на метле, акцио, люмос и репаро, домашние эльфы, банк Гринготтс, кракен в озере, орущие корни мандрагоры, та самая музыка - все это в наличии. Это - и еще много-много всего. Слушайте, ну кто из нас не хотел поступить на Слизерин, прокрасться ночью в запретную секцию библиотеки, тяпнуть сливочного пива в "Кабаньей голове", а потом шарахнуть авадой кедаврой в лоб какому-нибудь супостату? Теперь - можно. И это прекрасно.

О, геймплей, ты Ubisoft...

Но, как известно, все хорошее быстро заканчивается. Первые часа 3-4 вы, вероятно, будете пребывать в чрезвычайно возвышенном настроении, чувствую, что попали в сказку. Тон Hogwarts Legacy вообще располагает к такому медитативно-расслабленному состоянию. Проблема в том, что потом в эту игру придется… играть. И тут начинаются серьезные проблемы.

Давайте отбросим всю эстетику, атмосферу, художественные решения, стиль - и взглянем на Hogwarts Legacy исключительно с точки зрения геймдизайна. Что же мы увидим? А увидим мы, что эта игра до чудовищного примитивна и генерична. Далее следует краткое описание того, чем мы занимаемся в HL, создав персонажа, проехавшись, как на "Хогвартс Экспрессе", по кинематографичному вступлению, зачислившись на один из факультетов, посетив Хогсмид и научившись пользоваться метлой по назначению.

Мы выполняем основные и побочные задания (о сюжете - далее по тексту), повышаем уровень персонажа, учим новые заклинания, открываем так называемые таланты (прокачка), ходим-бродим по открытому миру, закрывая однотипные активности, проходим не менее однотипные испытания, собираем ресурсы для крафта и коллекционируем предметы одежды (по факту - брони) в неимоверных количествах. Ничего не напоминает?

А я скажу, что это напоминает мне. Игры компании Ubisoft. Над которыми уже даже смеяться не хочется - настолько они одинаковые, бессмысленные, ни за чем, вообще так говоря, не нужные. Смысл этих игр сводится просто к тому, чтобы провести в них время. Чего-то там собрать-прокачать, кого-то там победить, куда-то там сходить. Чего, кого, куда? А главное - зачем? Да просто так. Надо же чем-то в жизни заниматься. Мой совет - чем угодно, только не этим.

Чисто технически Hogwarts Legacy это action-RPG в открытом мире (ориентиры - третий "Ведьмак", Assassin’s Creed Odyssey, Horizon Forbidden West) с диалогами, сражениями, собирательством и прокачкой. Звучит как-то очень стандартно, не правда ли? Особенно - для игры про волшебство! Но в том и проблема, что волшебство здесь - в работе художников и левел-дизайнеров. Геймдизайнеры же оказались маглами.

Hogwarts Legacy являет собой настолько унылую оупен-ворлд беготню, насколько это в принципе возможно в современной индустрии. Мы зачищаем вышки-аванпосты, собираем лут, крафтим, выбираем в диалогах между вариантами "да!", "да" и "наверное" (на самом деле - тут иногда можно пытаться отыгрывать дерзкого циника, и это просто смехотворно), усиливаем свои заклинания. Все по классике, все по канонам. Как ответ бездарного и ленивого студента на экзамене. В общем и целом он что-то знает, даже какую-то цитату привел. Правда, сбился 50 раз, мямлит под нос, смертельно боится хоть на шаг отступить от шпаргалки и думает, что аконит - это группа Оззи Осборна. Тут даже дополнительных вопросов задавать не надо. Потому что сразу понятно - этот и на тройку всегда согласен. Такова же и оценка местному геймплею.

О, боевка, ты слишком хороша для этой игры!

Продолжая о геймплее - есть один важный нюанс. Наши приключения в открытом мире были бы вообще непреодолимо скучны, если бы не местная боевая система. Что, собственно в ней хорошего: темп, реактивность, зрелищность, тактильность, но главное - простые и увлекательные правила.

Три основных момента. Момент первый: нам доступно множество боевых заклинаний, которые, во-первых, круто выглядят, а во-вторых, действуют как по отдельности, так и в связках.

Момент второй: нужно не только атаковать, но и уклоняться, а также - парировать. Вот пример боевой сцены: перед нами трое, бьем первого левиосой, тот беспомощно повисает в воздухе, пуляем в него раза четыре базовым заклинанием. Второй пытается нас наказать, по таймингу блокируем с помощью протего, отправляем в ответ ступефай и еще пару базовых. В атаку идет третий - снова блок, снова ступефай, резкий рывок в сторону противника с последующим воспламенением оного посредством инсендио. Первый очухался - опять лезет. Откатываемся от его атаки, обезоруживаем экспелиармусом и испепеляем древней магией, которая тут долго копится, но сносит на своем пути вообще все. Метаем во второго удачно подвернувшуюся под руку взрывную бочку, чтобы тот уже наконец-то догорел, поворачиваемся к третьему, пристально смотрим ему в глаза и говорим: авада кедавра. Конец.

Момент третий: все вышеописанное не только весело играется, но и требует определенного навыка. Так что если вы пришли все же на экскурсию, ставьте самую низкую сложность и забудьте про боевку навсегда, а то еще словите нервный срыв. Если же вы - ветеран соулсборнов (ну или просто один из тех странных людей, которые до сих пор почему-то ждут от игр… игр!), сложность стоит выбрать самую высокую. Тогда-то и начнется та часть геймплея, которая может по-настоящему развлечь и дать насладиться процессом. Придется грамотно разбивать щиты противников, моментально оценивать, какую атаку парировать, от какой - уворачиваться, жонглировать спеллами, учитывая время отката и специфику каждого из них. В общем, получился такой слэшер на минималках, но минималки в данном случае - не упрек, а лишь констатация довольно ограниченной глубины механик. Впрочем, и той глубины, что есть, хватает на 10-15 часов искреннего фана. А дольше в Hogwarts Legacy задерживаться нет смысла.

О, сюжет, лучше бы тебя не было вообще...

Это правда смешно, как сильно Hogwarts Legacy пытается никого не обидеть. Видимо, скандал с Роулинг, посмевшей не упасть в ноги сообществу трансгендеров, очень сильно сказался на отношении авторов игры к собственной работе (к слову, сама писательница в разработке HL участия не принимала, но это не мешает разным не очень умным людям призывать к бойкоту проекта и запрещать даже его обсуждение на популярных форумах).

Чтобы вы понимали, школа волшебства в Шотландии в конце 19 века - это рай разнообразия и инклюзивности. Здесь учатся европейцы, африканцы, азиаты, индусы, да вообще все. Здесь все милы и доброжелательны, ни один профессор никогда даже близко не усомнится в вашей исключительности и вашем таланте (Северус Снейп, я думаю, просто бы плюнул нашему главному герою в рожу и был бы абсолютно прав). Все опасности в этом мире - сказочные и несерьезные, все приключения - легкие и ненавязчивые, все разговоры - подчеркнуто толерантные. А все истории, безусловно, ведут к счастливому финалу. Выглядит и ощущается это настолько наигранно, неестественно и, скажу честно, глупо, что воспринимать местный нарратив хоть сколько-нибудь серьезно перестаешь на третьем часу.

Будьте готовы: здесь нет никакой драмы (в том числе школьной), никакого накала и противоречия, никаких экзистенциальных вопросов, никакой двойственности, никакой "серой морали". А второстепенные квесты тут вообще настолько одноклеточны и скучны, что я более не потрачу и двух слов, чтобы их описывать. Потрачу одно: тоска.

Если вы избаловались виртуозным игровым повествованием и взрослыми темами в "Ведьмаках", Mass Effect, Dragon Age, God of War - закатайте губу обратно. В плане нарратива Hogwarts Legacy - это школьный спектакль на выпускном, поставленный по методичке "Толерантность: основы и практики". И это страшно разочаровывает. Особенно - когда имеешь перед глазами великолепный первоисточник. Никто, конечно, не ждал от этой игры уровня книг или фильмов о Гарри Поттере. Но дотянуться до планки качественных фанфиков было реально. А в итоге HL - это даже не фанфик, а какой-то музей восковых фигур. Грандиозный потенциал, спущенный в никуда.

Основной же сюжет так блекл и вторичен, что остается лишь констатировать: он просто есть. Какие-то там гоблины готовят какое-то там восстание, наш дурачок, в 15 лет владеющий самой могущественной магией в истории человечества, корчит гримасы и героически геройствует. А еще - он избранный, ну вы поняли. Нет, я серьезно: все это так банально, заунывно, постно и раздражающе, что всерьез анализировать сие поделие под видом сюжета решительно нет никакой возможности. Вот правда, лучше почитайте фанфики.

Заметки на полях

Тезисно о некоторых важных моментах. Разнообразие врагов удручает (его почти нет), пазлы в открытом мире придумывали самые незаинтересованные в своей работе люди планеты, в Хогсмиде хочется остаться жить, настолько он чарующе нарисован и смоделирован, за такую озвучку главного героя надо заводить уголовное дело, квиддича нет - его на этот учебный год типа запретили, ага, угу.

Еще тезисы: на ПК игра работает стабильно, хоть требует довольно мощное железо, на PlayStation в плане производительности все почти идеально, на Xbox - далеко от идеального, впрочем, ничего критичного я не встречал. Интерфейс - будто это мобилка какая-то, ей-богу. Иногда, глядя на местные меню, испытываешь непроизвольное чувство брезгливости. А продается все это дело, напомню, за 70 долларов. Такие уж нынче времена.

Кстати, зелья здесь крафтятся В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ. Я серьезно. Вы будете 15 реальных минут ждать, пока в вашем котле окажется готово то или иное варево, пока в вашем горшке вырастет то или иное растение. Еще один привет от мобильных игр.

Ну и вишенка на торте - здесь есть разноцветный лут. "Зеленые", "синие", "фиолетовые" и "оранжевые" мантии, штаны, перчатки и шапки, усиливающие атаку или защиту персонажа. А вы говорите, магия мертва. Разве трусы тролля на +10 к атаке - это не магия?! Вот и я о том же.

И, конечно, здесь во всех худших традициях современных игр - тонны косметики, коллекционирования ради коллекционирования и заданий аля собери 10 того-то, победи 15 тех-то, возьми то-то и принеси туда-то. Поясню: в приличном обществе подобное еще 10 лет назад считалось непростительной халтурой. Видимо, слухи были правдивы: изначально эта игра разрабатывалась как многопользовательская, но в итоге ее все же решили переделать в одиночную. Решить - решили, а отсечь ММО-шные "хвосты" забыли. Или поленились. Стыдно должно быть, господа разработчики. За 70-то долларов.

Итоги

Как интерактивная экскурсия по Хогвартсу Hogwarts Legacy - это огромное достижение, которое, безусловно, останется в веках. Именно в этот аспект авторы вложили всю душу, весь талант, все старание - в попытку передать атмосферу и погрузить вас в любимый волшебный сеттинг. Задача эта была выполнена в полном объеме.

Как aRPG в открытом мире Hogwarts Legacy - это бесформенная и бессмысленная посредственность, прикрывающаяся громким именем. Боевка вполне хороша, но боевка эта не может существовать обособленно от остальной игры. А остальная игра просто предлагает пользователю 40 часов заниматься тем, чем он до этого занимался 40 лет в других играх. Обрамляя это все многообразными, но пустыми и поверхностными механиками и активностями, чудовищно бездарным сценарием и персонажами, которых хочется пытать круциатусом.

Вот и складывается из этого парадоксальная дихотомия: потрясающий игровой мир - ничем не примечательная игра. И если первое для вас перевешивает второе - Хогвартс ждет! А если нет, можно пройти мимо HL без сомнений и сожалений, сделав выбор в пользу более цельного и осмысленного интерактивного развлечения. Ведь как говорил Дамблдор, именно выбор в конечном итоге и определяет человека.

Автор текста: Михаил Константинов

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