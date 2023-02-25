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Россия отказала Швейцарии в праве посредника на переговорах по Украине

17:33
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Берн присоединился к антироссийским санкциям

Швейцария, которая недавно сообщила о проходящих в стране переговорах по Украине, не может играть роль посредника в урегулировании, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной

Ранее глава швейцарского внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве в условиях, как он выразился, максимальной осмотрительности и не на высшем уровне проходят переговоры по разрешению конфликта на Украине. Министр отметил, что Берн предлагает свои услуги в качестве посредника мирного урегулирования. Кто ведёт переговоры в Швейцарии, не сообщается.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Они проходили, в том числе в Белоруссии и Турции. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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