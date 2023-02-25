Собянин рассказал о развитии сферы электромобилестроения в Москве

Будущее - за электротранспортом

Более 40 научно-исследовательских и производственных предприятий объединил московский межотраслевой кластер электромобилестроения. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что кластер был создан в прошлом году. Город всё больше переходит на электротранспорт. Это - будущее с точки зрения как технологий, так и экологии. Поэтому спрос на продукцию для электромобилестроения растёт.

К примеру, компания Clean Power – изготовитель аккумуляторов – в 2022 году выпустила их в три раза больше, чем годом ранее.

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