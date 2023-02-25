Митинг с призывом "За мир" прошёл в Кишинёве

Его участники потребовали не раскачивать ситуацию вокруг Приднестровья

В центре Кишинёва сегодня прошёл антивоенный митинг под девизом "Молдова - за мир!" Перед зданием администрации президента собрались несколько сотен манифестантов, сообщает "ТВ Центр".

Люди призывали руководство страны не допустить эскалации конфликта в Приднестровье и не втягивать Молдавию в войну с Россией. Лидеры оппозиции заверили участников акции, что на ближайшем заседании законодательного собрания предложат принять декларацию "О консолидации мира и гарантиях безопасности".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у России есть планы по разрушению демократического порядка в Молдавии. После этого Майя Санду обратилась к странам Запада с просьбой помочь вооружением для укрепления безопасности.

Затем в нашем Минобороны сообщили, что киевский режим готовит военную провокацию в Приднестровье. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию в этом районе и готовы реагировать.

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