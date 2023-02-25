ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Митинг с призывом "За мир" прошёл в Кишинёве

18:48
  • суббота
  • 25 февраля 2023

Его участники потребовали не раскачивать ситуацию вокруг Приднестровья

В центре Кишинёва сегодня прошёл антивоенный митинг под девизом "Молдова - за мир!"  Перед зданием администрации президента собрались несколько сотен манифестантов, сообщает "ТВ Центр".

Украина готовит вооружённую провокацию в Приднестровье
Ситуация вокруг Приднестровья обостряется

Люди призывали руководство страны не допустить эскалации конфликта в Приднестровье и не втягивать Молдавию в войну с Россией. Лидеры оппозиции заверили участников акции, что на ближайшем заседании законодательного собрания предложат принять декларацию "О консолидации мира и гарантиях безопасности".

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что у России есть планы по разрушению демократического порядка в Молдавии. После этого Майя Санду обратилась к странам Запада с просьбой помочь вооружением для укрепления безопасности.

Затем в нашем Минобороны сообщили, что киевский режим готовит военную провокацию в Приднестровье. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию в этом районе и готовы реагировать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Участники акции оппозиции "За мир" в центре Кишинева
Участники акции оппозиции "За мир" в центре Кишинева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.