Кириенко назвал работу педагогов линией фронта борьбы за будущее

Наставники собрались в Крыму

Будущее России и её суверенитет во многом определяются тем, во что верит подрастающее поколение граждан нашей страны. И здесь важнейшую роль играют учителя. Об этом сегодня заявил заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко на педагогической дискуссии в рамках образовательной программы для учителей-наставников победителей третьего сезона всероссийского конкурса "Большая перемена".

На мероприятие, которое проходит в Крыму с 19 по 25 февраля, приехали почти 500 педагогов из разных уголков нашей страны. Сергей Кириенко подчеркнул, что информационно-психологическая война, развёрнутая Западом против нашей страны, направлена на совсем молодых россиян, сообщает "ТВ Центр".

"То, чем занимаются сегодня наши педагоги - это тоже, если хотите, линия фронта, линия фронта за будущее. И собравшиеся сегодня здесь педагоги, которые воспитали очень талантливых ребят, которые смогли победить в непростом конкурсном отборе конкурса "Большая перемена", который по поручению президента проходит уже на протяжении нескольких лет, это - настоящие профессионалы, люди, заслуживающие колоссального уважения и огромной благодарности не только от своих воспитанников, не только от их родителей, но и от общества и страны в целом", - отметил Кириенко.

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