Собянин: Изменение дорожной разметки помогает сделать МКАД безопаснее и быстрее

Разметка играет большую роль

В прошлом году на МКАД реализовано пять крупных проектов по изменению разметки. Это позволило существенно снизить аварийность, написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Московская кольцевая автодорога - одна из самых востребованных магистралей города: ежедневно по ней передвигается более миллиона машин.

Изменение дорожной разметки помогает сделать магистраль безопаснее и быстрее. В частности, для этого удлиняются переходно-скоростные полосы для съездов.

Собянин назвал этот метод в разы проще и эффективнее, чем расширение дороги при реконструкции. Он помог снизить аварийность и увеличить скорость до 35% на некоторых участках МКАД.

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