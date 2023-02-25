Собянин: В Москве налажено собственное производство сухих молочных смесей

Молочные кухни обеспечены всем необходимым

В Москве налажено собственное производство сухих молочных смесей, ими обеспечат молочные кухни города. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что решить важную для столицы задачу помог офсетный контракт. Заключившие его инвесторы вкладывают деньги в строительство или модернизацию производства, а город гарантирует закупку производимой продукции.

Собянин написал, что в прошлом году в рамках таких контрактов на столичные молочные кухни поставили около 50 тысяч тонн продукции. Это не только сухие молочные смеси, но и соки, каши, творог и фруктовые пюре.

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