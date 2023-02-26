Российские САУ "Мста-С" нанесли удары по объектам ВСУ

Наши военные уничтожают средства ПВО и бронетехнику

Российские расчёты самоходно-артиллерийских установок "Мста-С" нанесли мощные удары по объектам украинских националистов.

В ходе контрбатарейной борьбы применяют снаряды калибром 152 миллиметра. Наши военные уничтожают пункты управления и долговременные огневые точки, средства ПВО, бронетехнику и живую силу неонацистов.

Помощь в корректировке огня оказывают расчёты беспилотников, они же фиксируют поражение вражеских объектов. Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не дать радикалам возможность нанести ответный удар.

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