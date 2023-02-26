В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о мужестве и профессионализме наших военных, которые участвуют в спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Гаубичный взвод старшего лейтенанта Андрияна Иванова попал под обстрел с позиций ВСУ. Во время маневрирования наши бойцы получили координаты ещё одной группы радикалов, которые готовились к нападению. Несмотря на плотный огонь, Андриян принял решение приступить к нанесению ударов по неонацистам. Благодаря смелости российских военных противник понёс серьёзные потери и был отброшен на исходные позиции.

Старший матрос Ренат Мукашов обнаружил замаскированный опорный пункт неонацистов и оперативно передал его координаты в штаб. После предварительной артподготовки Ренат вместе со своим отделением приступил к штурму вражеских позиций. По итогам боестолкновения радикалы понесли большие потери и отступили. Старший матрос Мукашов награждён медалью "За отвагу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"