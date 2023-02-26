Появилось видео артудара ВСУ по скорой помощи

Украинские националисты били прицельно по медикам

Украинские националисты продолжают наносить артиллерийские удары по населённым пунктам Донбасса. Под огнём - жилые районы Донецка, Макеевки и Пантелеймоновки. В Артёмовске радикалы, пытаясь остановить российское наступление, взорвали дамбу водохранилища.

А в сети распространяются видеокадры, которые служат очередным доказательством военного преступления, совершённого неонацистами. Запись, сделанная с воздуха, подтверждает, что артиллерийский удар был нанесен прицельно по машине скорой помощи, которая приехала, чтобы забрать раненых в ходе очередного обстрела Донецка.

Вся медицинская бригада - водитель, санитар и два фельдшера - погибли, несколько спасателей, которые находились поблизости, получили ранения.

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