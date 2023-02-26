В Киеве рядом с Байденом заметили двойника Зеленского

Информация появилась в польских СМИ

Западные политики продолжают накачивать Украину оружием, несмотря на масштабные протесты граждан. Накануне в Берлине на улицы вышли более 40 тысяч человек. Организаторами акции стали левые и правые партии Германии, которые ради мира решили отложить в сторону политические разногласия.

С четвертой попытки, так и не успев к заветной дате 24 февраля, ЕС, наконец "разродился" 10-м, как ёмко отметили в соцсетях, "юбилейным" пакетом санкций. В нём 96 компаний, причём не только российские, но и, например, иранские, 3 банка, физические лица и СМИ.

Евробюрократы гордо рапортуют – под санкциями теперь почти половина всего экспорта в Россию. Но Киеву и этого мало. Вместо благодарности в адрес Брюсселя - очередная порция критики. Забыли, мол, про российскую атомную энергетику. Ну и традиционный пассаж "дайте самолёты!" В США уже ответили отказом. Да и духоподъёмные речи британского премьера оказались просто словами.

"Если мы поставим Украине "Тайфуны", нам придётся послать туда 200 человек из Королевских военно-воздушных сил, а мы не собираемся этого делать… на данном этапе", - пишут СМИ.

И как раз это Киев всеми силами пытается предотвратить, стягивая войска к молдавской границе, с целью совершить провокацию в Приднестровье. Чем она может закончиться, прекрасно понимают жители соседней страны. На улицах молдавской столицы - митинг с призывами к властям не втягивать страну в войну.

"Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию" и "Немецкое оружие снова убивает русских" - вот лишь некоторые надписи на плакатах протестующих уже во Франкфурте и Берлине. Мокрый снег и пронизывающий ветер не помешали организаторам акции собрать 25 тысяч человек.

"Мы рады видеть, что вы пришли, и что вас так много! Мы, наконец, покажем, что тех, у кого политика немецкого правительства вызывает опасения и тех, кто выступает за мир - много!" – заявила журналист Алиса Шварцер.

Как и тех, кто настаивает на дипломатическом урегулировании украинского кризиса, приводит данные немецкий Spigel. Ну а Германия задумалась над использованием труб, оставшихся после строительства "Северного потока – 2". Они так и лежат в порту. А могли бы стать 40-километровым газопроводом от строящегося терминала СПГ. Для этого, правда, сначала нужно договориться с российской компанией.

Акция с подбитым танком у нашего посольства в Берлине тоже пошла не по плану. Кто-то принёс российский триколор, а площадь утопает в красных розах. В память о погибших жителях Донбасса.

Олаф Шольц в это время, за тысячи километров, убеждал азиатских партнёров занять правильную сторону. Его визит в Индию совпал с саммитом министров финансов стран "Большой 20-ки". По настоянию Москвы и Пекина из итогового заявления исчез пункт, осуждающий действия России на Украине. Ну а в Нью-Дели подчеркнули: "С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии".

Это же предлагает китайский план действий. Опубликованный документ категорически не понравился американского президенту. Байден, в силу идейных соображений, а, быть может, возраста не готов мыслить шире категорий "холодной войны". Какую цену платят украинцы – сообщат передовицы газет, с данными о колоссальных потерях ВСУ. Чем расплачиваются американцы, тоже хорошо известно.

Но вот с Зеленским ли встречался Байден - тоже вопрос. На польском ТВ вполне серьёзно обсуждают фото и видео якобы с двойником украинского президента. Впрочем, кто бы там ни надел застиранную толстовку, он лишь исполнитель роли или указаний пожилого мужчины в элегантном чёрном костюме.

Матвей Шестаков, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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