ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин раскрыл планы Запада по разделению России

11:12
  • воскресенье
  • 26 февраля 2023

Судьбы народов могли бы кардинально поменяться

Западные страны хотели разделить Россию на отдельные части, чтобы помыкать и поставить их под свой контроль. Эти планы имеют документальное подтверждение, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Медведев раскрыл планы Запада на Украине

"Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских, не говорить об этом", - рассказал российский лидер для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

По словам Путина, вместо единого народа Запад хотел создать "московитов, уральцев и так далее". "Потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА Новости).

Если бы Россия не препятствовала политике западных стран, судьбы народов государства могли бы кардинально поменяться, отметил Путин.

Напомним, президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Тем не менее, расчет Запада не оправдался, отметил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.