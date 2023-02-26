Путин раскрыл планы Запада по разделению России

Судьбы народов могли бы кардинально поменяться

Западные страны хотели разделить Россию на отдельные части, чтобы помыкать и поставить их под свой контроль. Эти планы имеют документальное подтверждение, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

"Это же все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских, не говорить об этом", - рассказал российский лидер для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".

По словам Путина, вместо единого народа Запад хотел создать "московитов, уральцев и так далее". "Потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно", - подчеркнул глава государства (цитата по РИА Новости).

Если бы Россия не препятствовала политике западных стран, судьбы народов государства могли бы кардинально поменяться, отметил Путин.

Напомним, президент в ходе оглашения послания Федеральному Собранию заявил о том, что цель Запада - заставить граждан России страдать, а антироссийские санкции - лишь средство. Тем не менее, расчет Запада не оправдался, отметил глава государства.

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