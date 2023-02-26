В России госпитализировали 880 человек с COVID-19

За сутки выздоровели более 9700 человек

В России число госпитализаций с коронавирусом за сутки составило 880 человек, данный показатель увеличился в сравнении с предшествующим днем более чем на 13%. Об этом в воскресенье сообщили в операштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Выздоровели за сутки 9774 человека, или на 12,8% меньше в сравнении с 25 февраля", - приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

Отмечается, что число госпитализаций увеличилось в 40 российских регионах, в 28 субъектах зафиксировано снижение, ситуация осталась прежней в 17 регионах.

Ранее российские ученые обнаружили новый способ появления опасных штаммов коронавируса. Продолжительное соседство иммунных клеток и частиц ковида привело к тому, что в геноме вируса появилось около 40 новых мутаций.

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