Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова

Его показатели стабильны

Появились новые данные о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

Как сообщил источник ТАСС, фигурист постепенно приходит в себя и выходит из медикаментозного сна. "Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время", - отметил источник. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

Супруга фигуриста рассказала, что благодаря усилиям медиков "муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"