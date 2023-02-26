"Союз МС-23" пристыковался к МКС

Стыковка прошла в автоматическом режиме

Кадры с орбиты. Рано утром беспилотный корабль "Союз МС-23" успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции.

Операция прошла в автоматическом режиме. На МКС доставили более 400 килограммов полезной нагрузки. В том числе продукты, воду и научное оборудование, сообщает "ТВ Центр".

Корабль пробудет на орбите около 200 дней. В сентябре на нём вернётся на Землю экипаж "Союза МС-22" космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио. К тому моменту их экспедиция будет длиться 370 суток и станет рекордной за всю историю МКС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"