Российские силы пробили брешь в обороне ВСУ под Авдеевкой

Бои идут и за Угледар

На севере Артёмовска российские штурмовые группы установили полный контроль над посёлком Ягодное, который украинские неонацисты использовали в качестве опорного пункта. ВСУ фактически признали неизбежность поражения и, чтобы хоть немного замедлить наше наступление, взорвали местную дамбу. Тем самым отрезали собственные пути снабжения. Сложная ситуация для киевских радикалов складывается и на донецком направлении.

Самоходные установки на марше. В лесопосадках бойцы заряжают установки "Град", гаубицы и минометы. Массированный артиллерийский удар на авдеевском направлении российские войска готовили на сколько это возможно скрытно.

Беглый огонь всеми калибрами. И вот накануне вечером пришла долгожданная новость - российские подразделения прорвали линию обороны ВСУ под Авдеевкой.

В самом мощном укрепрайоне ВСУ в Донбассе пробита первая брешь. Штурмовые отряды подошли к Красногоровке. Поселку, откуда националисты постоянно обстреливают Донецк. Все попытки боевиков остановить наступление мотострелков и десантников провалились.

В Артемовске полностью освобожден пригородный поселок Ягодное. Это еще не "котел". Но полукольцо вокруг группировки ВСУ на этом направлении с каждым днем сужается все сильнее. Темп наступления российских войск очень высокий. В среднем на то, чтобы отбить населенный пункт на северных окраинах, уходит примерно 3-4 дня. Спецназ упорно пробивается и в самом Артемовске. До его центральной части остается чуть больше полутора километров.

Тяжелые и ожесточенные бои идут за Угледар. Линия фронта сейчас всего в километре от окраин. Батареи националистов непрерывно атакуют ударные дроны. Попадания "Ланцетов" в танки и американские гаубицы М–777 - видно, как горят пушки, ящики с боеприпасами, взрываются снаряды. А националисты, увидев беспилотник еще на подлете, даже не пытаются его сбить, а сразу бросаются врассыпную. Военная линия обороны радикалов в Угледаре, то есть ДОТы, траншеи, блиндажи, или разрушены или серьезно повреждены. Поэтому боевики откатываются все дальше вглубь городских кварталов.

Боевики пристреливают в школьном спортзале автоматы. А в одной из квартир устроили пулеметную точку прямо в оконном проеме. План киевских властей о возможном контрнаступлении под Угледаром все больше превращается в идею- фикс. Поэтому единственное, что остается боевикам сейчас, это прятаться за спинами мирных жителей.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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