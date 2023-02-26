Бывший президент США прокомментировал расследование Сеймура Хёрша

Бездумная накачка Киева западным оружием и деньгами вызывает все большее возмущение у простых европейцев. Массовые акции с призывом пересмотреть антироссийскую политику прошли во Франции, Германии, Италии. Люди призывают властей обратить внимание на проблемы своих сограждан. Немало вопросов накопилось и у американцев к нынешнему главе Белого дома.

Кажется, Дональд Трамп уже репетирует то, как будет улаживать проблемы, созданные нынешним главой Белого дома после президентских выборов. Пока Джо Байден отмалчивается, 45-й президент взялся комментировать скандальное расследование взрывов российских газопроводов. Американский журналист Сеймур Хёрш, опубликовавший разгромную статью, в организации терактов обвинил США.

"Это могли быть мы. Это могла быть Украина. Это могла быть какая-то третья страна, которая решила создать для всех новые проблемы. Но вот кто точно этого не делал, так это Россия, в этом я уверен. Потому что для них это крупный источник дохода. Из принципа они бы его взрывать не стали", - заявил Трамп.

Север Италии. Коллективы носильщиков отказываются грузить оружие на корабли. Массовые демонстрации против ЕС и НАТО прошли в Риме, Милане, Неаполе. В Мадриде демонстрация собрала более тысячи человек. В испанском городе Жирона открыли свою импровизированную "Аллею ангелов", где почтили минутой молчания погибших детей Донбасса. А вот российские триколоры в Тель-Авиве и Германии.

"Канцлер Германии Шольц сказал, что без России не может быть мира в Европе… Сначала Германия отправила на Украину каски, теперь они посылают танки, чтобы убивать русских… Что случилось с Германией, жемчужиной Европы?" – говорит депутат Европарламента Мик Уоллес.

Задаются этим вопросом и сами немцы. Накануне они усыпали алыми розами российский танк, который украинские активисты собирались использовать в качестве провокации. А вышло наоборот.

Понадеявшиеся на Запад украинские власти снова в пролёте, в том числе и с истребителями, которые так усердно выпрашивают у США. Теперь, правда, в письме. Украинский президент решил направить американскому спонсору список необходимого вооружения.

Впрочем, пока в рамках нового пакета военной помощи США передают Украине беспилотники, оснащенные камерой высокого разрешения, видимо, чтобы ВСУ начали, наконец, попадать по целям. А вот Хорватия собирается отправить на Украину 14 вертолётов Ми-8. Как сообщает местная пресса, большая часть из них сломаны, поэтому их отправят в разобранном виде наземным способом, остальные полетят сами, так как находятся пока еще в нормальном техническом состоянии. Утилизация списанной военной техники на Украине продолжается.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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