Подготовлены праздничные площадки

Шумные народные гуляния, ярмарки, старинные русские забавы и тонны блинов. В Москве с размахом отмечают последний день Масленицы. Работают десятки праздничных площадок. Детей и взрослых ждут не только традиционные угощения, но и настоящие кулинарные изыски.

Последний день широкой Масленицы! Всех, кто еще не успел на этой неделе наесться блинов и вдоволь повеселиться, ждут на главных столичных площадках.

Издревле в народе говорили: "все дела хоть отложи - а Масленицу проводи". И на Тверской площади зиму провожают с размахом. Зажигательные танцы и русские народные песни никого не оставят в стороне.

И какая же Масленица без народных забав, на Тверской площади - русские игры и хороводы. Научиться народным ремеслом можно на мастер-классах. Здесь чеканят монеты, а кузнецы изготавливают памятные сувениры для гостей.

"На масленицу всегда кузнецы показывали своё искусство, людей радовали, какие-то подарки делали, это же хорошо! И меняли все это дело на блины. Это было в традиции Руси. Они делали красивую штучку, им приносили вкусные блины", - рассказал мастер Союза кузнецов России Василий Слащев.

И, конечно, весь день можно угощаться главным лакомством - блины здесь на любой вкус: ароматные, румяные, сладкие, с начинкой и даже разноцветные! В общем, хватит на всех!

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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